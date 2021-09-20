Лучше отказаться: назвали напитки, из-за которых появляются пятна на зубах

Кофе содержит много хромогенов, то есть пигментированных молекул, которые и делают зубы коричневыми. Фото: pixabay

Отбеливание зубов - это процедура, которая может навредить эмали.

Чтобы не было необходимости в отбеливании, стоит меньше пить некоторые напитки, пишет ukrhealth.net.

Доктор Райан Чалифф советует отказаться от трех основных.

Кофе и чай. Кофе содержит много хромогенов - пигментированных молекул, которые и делают зубы коричневыми. В кофе есть также дубильные вещества, которые увеличивают способность пигментированных молекул прилипать к поверхности зубов. Такие же признаки имеет чай.

"Добавление молока в чай ​​может снизить окраску, поскольку казеин предотвращает прилипание танинов к зубам", - отмечает Чалифф.

Белое вино. Красное также может красить зубы, но белое ассоциируется с появлением пятен на эмали. Оно имеет большую кислотность, увеличивает риск налета. После бокала вина надо чистить зубы через полчаса, иначе повредится эмаль, которую смягчила кислота.

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Ягодный сок. Ягоды хороши для перекуса, но большинство из них сильно пигментированы и могут привести к появлению пятен на зубах. Также имеют высокую кислотность, что увеличивает вероятность образования пятен. Стоит добавить в рацион хрустящую зелень, например сельдерей и салат. Они помогут естественным образом удалить пятна от ягод.

В индийском Мумбаи 18-летняя Афсана Хан случайно почистила зубы ядом и умерла. Девушка утром ошибочно взяла вместо зубной пасты тюбик с крысиным ядом, который лежал рядом. Поняла, что ошиблась, когда уже почистила зубы. Прополоскала рот и никому не сказала об инциденте.