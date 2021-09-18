Девушка случайно почистила зубы ядом и не выжила

Девушка из Индии умерла, почистив зубы ядом. Фото: pixabay.com

В индийском Мумбаи 18-летняя Афсана Хан случайно почистила зубы ядом и умерла.

Девушка утром ошибочно взяла вместо зубной пасты тюбик с крысиным ядом, который лежал рядом. Поняла, что ошиблась только когда почитила зубы. Тогда прополоскала рот и никому не сказала об инциденте, издание Khaleej Times.

Впоследствии почувствовала сильную боль в животе. Мать отвезла ее в больницу. Там назначили лекарства, но пациентка продолжала жаловаться на боль три дня. Только потом рассказала, что перепутала пасту и яд.

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Девушку снова госпитализировали, но ее состояние не улучшилось и она умерла.

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