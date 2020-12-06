Иностранец отравил знакомых во время застолья

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В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину, которые пригласили его в гости. После этого он украл у них украшения и ценное имущество.

Хозяин дома - умер, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания употребляла алкоголь, который принес с собой гость. По словам женщин, впоследствии их начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели тело хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карточки", - сказано в сообщении.

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Мужчину, уроженца одной из стран Закавказья, задержали в арендованной им квартире. Там же нашли и похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается. Как оказалось, в прошлом месяце суд отпустил его под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские квалифицировали действия иностранца как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений. Причину смерти хозяина жилья установят после судмедэкспертизы. Чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.

В Киеве задержали преступную парочку, которую подозревают в убийстве из корыстных побуждений. Мужчина с женщиной арендовали часть дома в Умани Черкасской области и отравили хозяев. Во время совместного обеда странным образом супруги уснули. Женщина проснулась, когда гостей уже не было, как и собственных немалых сбережений. Тело мужа, умершего от яда, лежало рядом.