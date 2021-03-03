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среда, 03 марта 2021 11:53

Покраснение, морщины, аллергии: как различные виды алкоголя влияют на кожу

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Покраснение, морщины, аллергии: как различные виды алкоголя влияют на кожу
Коктейли обычно содержат много сахара, из-за чего на лице появляются морщины. Фото: pixabay

Алкоголь может принести вред для кожи, несмотря на то, что он является возможностью расслабиться.

Некоторые его виды могут спровоцировать негативные последствия: покраснение на лице, воспаление и другие, сообщает Grazia.

Например, текила составляет наименьшую опасность. Она содержит мало сахара, поэтому на лице это не отразится. Если пить текилу без соли, то утром может не беспокоить похмелья. Напиток делают на основе хорошо очищенного спирта, в ней мало вредных смесей, чем в других крепких напитках.

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Пиво содержит соль, но является богатым антиоксидантами, замедляющими процессы старения кожи. В то же время, его совсем не надо пить без меры. Еще одно преимущество напитка - слабое содержание алкоголя, поэтому его пьют медленно. Из-за этого меньше риск обезвоживания кожи.

От джин-тоника или водки-тоника может быть похмелья. В составе прозрачных алкогольных жидкостей нет соли и сахара, то есть они имеют минимальное негативное влияние на кожу.

Похмелье и вред для кожи имеет белое вино. Напиток содержит много сахара, а полезных веществ - мало.

Мохито готовят с большим использованием сахара, из-за чего на лице появляются морщины. Это присуще любому другому коктейлю, в который добавляют газированную воду или ром. Например, Маргарита - это сильное сочетание сахара и соли, которое принесет похмелья и покраснение лица.

Красное вино вредит коже больше всего. Напиток расширяет сосуды, кровь приливает к верхним слоям дермы, а лицо резко краснеет. Эта разновидность вина стимулирует выработку гистамина, что может вызвать аллергическую реакцию. Дерматологи советуют воздержаться от красного вина людям, у которых розацеа или просто кожа, склонная к воспалению и высыпания.

Ученые назвали игристое вино (шампанское) одним из самых опасных спиртных напитков. Дело в пузырьках, которые способствуют быстрому проникновению алкоголя в кровь. Это и является причиной стремительного опьянения.

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Дата
03
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