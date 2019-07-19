Показали лайфхаки для нанесення макіяжу

Не всё нужно делать по шаблону. Иногда можно импровизировать

Для того, чтобы хорошо выглядеть можно чистить косточки шампунем, смешивать хайлайтер с консилером и используйте кокосовое масло, чтобы удалить водостойкий макияж.

Если нашли идеальную щеточку для ресниц, ее можно вымыть и спокойно вмокать в другую тушь.

Чтобы нос был не жирный - нанесите матовые тени для век, опрыскайте финишем и хорошо распылите на основание.

Смывать макияж стоит вазелином.

Чтобы не было сухости губ, нужен сахар, оливковое масло и экстракт ванили, рассказывает ukr.media.

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Используя хайлайтеры, можно получить различные цвета и эффекты на губах, даже если есть 2 или 3 помады.

Фильтр и шампунь может почистить все косточки для макияжа.

Чтобы помада дольше держалась нанесите слой помады и дайте ему высохнуть. Затем промокните губы салфеткой. После этого нанесите немного пудры на губы, а также еще один слой помады.

Когда тушь быстро засохае - добавьте каплю капель для линз.

Когда выбираете продукты для макияжа - обязательно учитывайте индивидуальность каждого организма.