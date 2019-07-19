Показали лайфхаки для нанесення макіяжу

Для того, чтобы хорошо выглядеть можно чистить косточки шампунем, смешивать хайлайтер с консилером и используйте кокосовое масло, чтобы удалить водостойкий макияж.
Если нашли идеальную щеточку для ресниц, ее можно вымыть и спокойно вмокать в другую тушь.
Чтобы нос был не жирный - нанесите матовые тени для век, опрыскайте финишем и хорошо распылите на основание.
Смывать макияж стоит вазелином.
Чтобы не было сухости губ, нужен сахар, оливковое масло и экстракт ванили, рассказывает ukr.media.
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Используя хайлайтеры, можно получить различные цвета и эффекты на губах, даже если есть 2 или 3 помады.
Фильтр и шампунь может почистить все косточки для макияжа.
Чтобы помада дольше держалась нанесите слой помады и дайте ему высохнуть. Затем промокните губы салфеткой. После этого нанесите немного пудры на губы, а также еще один слой помады.
Когда тушь быстро засохае - добавьте каплю капель для линз.
Когда выбираете продукты для макияжа - обязательно учитывайте индивидуальность каждого организма.
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