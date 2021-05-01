Почему суп на самом деле не так полезен

Суп можно есть по желанию, ведь есть много других способов, как приготовить овощи. Фото: pixabay

Почти во всем мире распространенной привычкой является есть супы.

Нет обязательных условий и рекомендаций относительно того, как его есть, чтобы блюдо приносило больше пользы, рассказывает диетолог Татьяна Лакуста в Instagram.

Суп можно есть по желанию, ведь есть много других способов, как приготовить овощи.

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Диетолог уверяет, если не есть суп, то без него не образуется гастрит. Суп не защищает слизистую желудка. В то же время, если супы не есть совсем, а вместо этого только макароны с кетчупом, сосисками, бутерброды с колбасой, то скорее всего гастрит разовьется из-за плохого рациона.

Чтобы суп был полезным следует не слишком зажариваться лук с морковью, не добавлять много масла. Следует постараться бросить побольше овощей, добавить бобовые, специи, много душистой зелени.

Есть суп с хлебом, или нет, так же каждый человек может выбрать по желанию.

На отказ от хлеба организм реагирует различными побочными эффектами. Исследования доказали, если резко прекратить есть этот продукт, то это может плохо повлиять на самочувствие в целом. Человек может чувствовать усталость. Ведь любой сорт хлеба дает энергию. Отказаться от него означает лишить себя этого источника энергии в рационе. Поэтому его придется искать в других продуктах.