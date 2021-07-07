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среда, 07 июля 2021 18:00

Почему рацион надо обогатить сельдереем

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Почему рацион надо обогатить сельдереем
Переваривая сельдерей, человек сжигает больше калорий. Фото: pixabay

Сельдерей нельзя отнести к продуктам, которые украинцы едят каждый день.

Но его рекомендуют добавлять в рацион, чтобы улучшить работу организма, пишет Eat This Not That.

Переваривая сельдерей, человек сжигает больше калорий. Если есть много сельдерея, то улучшится метаболизм.

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Продукт также поможет пережить жару. Сок сельдерея предотвращает тепловое истощение и удар, потому что увлажняет организм. Ведь сельдерей почти полностью состоит из воды и содержит компоненты, которые помогают балансировать жидкость в организме.

Много клетчатки и эфирных масел есть в сельдерее. Также витамины А, Е, К и витамины группы В. Благодаря этому возрастет жизненный тонус организма, человек не будет сонным и не будет чувствовать апатию.

Сельдерей выводит токсины из организма, которые при скоплении в межклеточной жидкости могут разрушать ее.

В черешни содержится большое количество витаминов, которые полезны для самочувствия человека. 21 ягода дает 12% дневной нормы клетчатки и фитонутриентов, а также калия и витамина С. Эксперт назвала шесть полезных свойств черешни.

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