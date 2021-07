Почему рацион надо обогатить сельдереем

Переваривая сельдерей, человек сжигает больше калорий. Фото: pixabay

Сельдерей нельзя отнести к продуктам, которые украинцы едят каждый день.

Но его рекомендуют добавлять в рацион, чтобы улучшить работу организма, пишет Eat This Not That.

Переваривая сельдерей, человек сжигает больше калорий. Если есть много сельдерея, то улучшится метаболизм.

Продукт также поможет пережить жару. Сок сельдерея предотвращает тепловое истощение и удар, потому что увлажняет организм. Ведь сельдерей почти полностью состоит из воды и содержит компоненты, которые помогают балансировать жидкость в организме.

Много клетчатки и эфирных масел есть в сельдерее. Также витамины А, Е, К и витамины группы В. Благодаря этому возрастет жизненный тонус организма, человек не будет сонным и не будет чувствовать апатию.

Сельдерей выводит токсины из организма, которые при скоплении в межклеточной жидкости могут разрушать ее.

