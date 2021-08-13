Почему орехи надо есть каждый день

Такой перекус также поддерживает вес, потому что орехи подавляют голод. Фото: pixabay

Если на ежедневный перекус выбирать орехи, это поможет увеличить продолжительность жизни.

У таких людей меньше шансов умереть от онкологических, сердечных и респираторных заболеваний, пишет Express.

Специалисты исследовали и обнаружили, что возможность умереть у тех, кто ежедневно ел орехи, была на 20% меньше, чем у тех, кто их избегал.

Причина этого - состав орехов. В них содержится клетчатка, полезные жиры, витамины, минералы и фитохимические вещества. Это может обеспечивать кардиозащитные, антиканцерогенные, противовоспалительное и антиоксидантное свойства.

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Такой перекус также поддерживает вес, потому что орехи подавляют голод, впитывая влагу в желудочно-кишечном тракте, благодаря чему человек чувствует себя сытым. Также исследования показали, что людям, склонным к риску сердечного приступа, нужно придерживаться здоровой диеты, включающей орехи.

Овощной салат на ужин кажется легкой и питательной пищей. Овощи - это витамины и полезные микроэлементы. Содержат мало калорий и много клетчатки. Но диетологи не советуют есть салат перед сном. Сырые овощи на ужин плохо влияют на желудок. Они могут стимулировать повышенную секрецию пищеварительной системы, вызвать вздутие с образованием кислот и спиртов. Может возникнуть воспаление слизистой оболочки кишечника.