Почему нельзя мыться каждый день

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 1107
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 90
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 873
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 828
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1395
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1467
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 702
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2529
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1854
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 297
Фото
Все фото
7
12
7
7
5
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
С цепями и перьями: назвали трендовые сумки в 2021 году
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
Видео
Все видео
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 252
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 873
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 135
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 297
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 351
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
Просмотров: 0
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
четверг, 11 марта 2021 17:00

Почему нельзя мыться каждый день

  Комментировать
Почему нельзя мыться каждый день
Медики рекомендуют мыться быстро, за считанные минуты. Фото: pixabay

Ежедневный душ может быть вредным для организма.

Растет риск инфекций, а горячая вода пересушивает кожу, из-за чего возникают микротрещины, пишет maximum.fm

Также при частом использовании мыла или геля полезные бактерии на коже уничтожаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько раз надо использовать шампунь при мытье волос

Специалисты говорят, что для чистоты достаточно свежей одежды и белья. Эксперименты показали, что чистые вещи из хлопчатобумажных тканей, поддерживают чистоту тела не хуже мытья. Это освобождает от необходимости принимать душ.

Медики рекомендуют мыться быстро, за считанные минуты. Игнорирование этого правила может лишить кожу защитного слоя, что плохо сказывается на иммунитете.

Горячая ванна опасна, так как провоцирует сердечный приступ в 5 раз интенсивнее за физические упражнения. Людям с хроническими нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы горячие ванны в принципе противопоказаны, прежде всего в холодное время года.

Ополаскивать яблочным уксусом волосы принято называть "бабушкиным методом". Но этот метод действительно есть действенным. Так специалист Тонни Чаар когда-то помог Ким Кэтролл, звезде культового сериала "Секс и город", побороть проблемы с волосами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему нельзя мыться каждый день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 92405
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 21411
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 12672
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 9207
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 8406
Красота
Акне лечат долго - какие способы избавиться от проблемы
Акне лечат долго - какие способы избавиться от проблемы Просмотров: 261
От выпадение волос могут спасти некоторые продукты
От выпадение волос могут спасти некоторые продукты Просмотров: 666
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
Кожаные и спортивные штаны вместо джинсов: трендовые новинки 2021-го
7
 Просмотров: 792
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
С чем носить джинсы-клеш и кому они подходят
12
 Просмотров: 1917
Семена льна помогают похудеть и имеют другие пользы для организма - исследование
Семена льна помогают похудеть и имеют другие пользы для организма - исследование Просмотров: 2007
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
13-летнюю школьницу изнасиловал пьяный сожитель сестры
1
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Голосов: 549
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть