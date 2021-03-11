Почему нельзя мыться каждый день

Медики рекомендуют мыться быстро, за считанные минуты. Фото: pixabay

Ежедневный душ может быть вредным для организма.

Растет риск инфекций, а горячая вода пересушивает кожу, из-за чего возникают микротрещины, пишет maximum.fm

Также при частом использовании мыла или геля полезные бактерии на коже уничтожаются.

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Специалисты говорят, что для чистоты достаточно свежей одежды и белья. Эксперименты показали, что чистые вещи из хлопчатобумажных тканей, поддерживают чистоту тела не хуже мытья. Это освобождает от необходимости принимать душ.

Медики рекомендуют мыться быстро, за считанные минуты. Игнорирование этого правила может лишить кожу защитного слоя, что плохо сказывается на иммунитете.

Горячая ванна опасна, так как провоцирует сердечный приступ в 5 раз интенсивнее за физические упражнения. Людям с хроническими нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы горячие ванны в принципе противопоказаны, прежде всего в холодное время года.

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