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понедельник, 13 сентября 2021 15:34

От тонального крема начали отказываться - в чем причина

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От тонального крема начали отказываться - в чем причина
Густые тональные кремы часто ложатся на кожу очень плотно, создавая эффект маски, не добавляет естественности. Фото: pixabay

Тональный крем скрывает недостатки кожи, выравнивает ее и делает лицо более ярким.

Но средство может навредить коже, пишет "Уніан".

Некоторые химические элементы в составе тонального крема могут провоцировать ряд кожных заболеваний: загрязнение пор, воспаление и комедоны. Если наносить тональный крем без основы для макияжа, то это также повредит.

Густые тональные кремы часто ложатся на кожу плотно, создавая эффект маски, поэтому о естественности можно забыть.

Существует тенденция, что девушки чаще отказываются от тонального крема и заменяют его другими средствами или процедурами.

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Основные из них: перед нанесением макияжа нужно тщательно очистить кожу и увлажнить ее, тогда нанести базу под макияж и уже потом распределить тональный крем специальной кистью. Перед сном советуют смыть макияж, выполнить все ступени очистки кожи и тогда увлажнить ее.

Массаж лица может заменить инъекции ботокса и другие омолаживающие процедуры. Благодаря массажу мышцы находятся в тонусе. Но процедуру нужно сочетать с пилингами и масками, по ее словам. Массаж особенно подойдет женщинам старше 30-35 лет.

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