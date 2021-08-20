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суббота, 21 августа 2021 23:46

Основные методы, чтобы молодость длилась дольше

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Основные методы, чтобы молодость длилась дольше
Полноценный сон также залог долголетия. Фото: pixabay

Чтобы дольше оставаться молодыми, следует соблюдать некоторые правила и повседневные привычки.

Одна из них - правильное питание и бротьба с лишними килограммами, рассказала диетолог Татьяна Дик на странице в Instagram.

Лишний вес приводит к инсулинорезистентности, диабету, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нагрузка на суставы и позвоночник, и в целом снижает качество жизни и ее продолжительность в среднем на 15 лет, по словам специалиста.

Еще одно правило - быть физически активным. Зарядка, ходьба, растяжка, велосипед, активный отдых - хорошие методы. Регулярная физическая активность повышает интеллектуальные способности, улучшает когнитивные способности, способствует росту нейронных связей, является профилактикой остеопороза.

Полноценный сон также залог долголетия.

Чтобы дольше жить, стоит уменьшить стресс и научиться бороться с ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В какой ситуации лишний вес бывает полезным

Избавляться от вредных привычек также способствует длинной молодости.

То, с какой скоростью ходит человек после 40 лет задает темп его старению. Люди, которые ходят медленно, стареют быстрее: на их лицах раньше появляются глубокие морщины, а мозг уменьшается в размерах,

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