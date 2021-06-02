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среда, 02 июня 2021 14:36

Операция не нужна: как уменьшить нос с помощью косметики

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Операция не нужна: как уменьшить нос с помощью косметики
Есть три простых шага, чтобы визуально скорректировать нос декоративной косметикой. Фото: pexels

Скорректировать форму носа возможно без операции.

Простым приемом для этого поделилась визажистка Лорен Андерсон.

Есть три простых шага, чтобы визуально скорректировать нос декоративной косметикой. Надо хайлайтер, пудра и кисти, чтобы нанести косметику.

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По словам эксперта, сначала следует нанести хайлайтер. Его оттенок не должен быть слишком сияющим, желательно на тон или два светлее кожи. Надо набрать средство на палец или кисть и провести им по спинке носа, а затем остановиться и поставить точку на кончике.

Второй шаг - растушевать. Для хорошего результата, надо кончиками пальцев постукивая "убить" средство в кожу и растушевать границы.

На последнем этапе наносят пудру. Она должна быть рассыпчатая и на тон темнее привычного. Надо взять ее немного на кисть, которой наносят тени, стряхнуть остатки и круговыми движениями "пройтись" от внутреннего угла глаза к ноздре. Это же повторить с другой стороны. Нос будет выглядеть визуально меньше, пока не смоется макияж.

Черные точки на лице еще называют открытыми комедонами. Образуются в момент, когда поры закупориваются смесью кожного сала и ороговевших клеток кожи. Черные точки могут появляться по разным причинам. Одна из них - генетическая. Если расширенные поры достались в наследство, то сузить их полностью не получится, только на некоторое время.

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