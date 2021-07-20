Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 495
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 225
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 810
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 162
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 927
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 396
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 711
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
7
5
4
12
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Цвета-табу для волос, которые делают старше
Цвета-табу для волос, которые делают старше
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
Клетка и цветочный принт: чем поразила новая коллекция Chanel
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 144
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 351
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 450
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 801
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2313
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 720
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
вторник, 20 июля 2021 13:21

Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами

  Комментировать
Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами
Для лучшего эффекта эксперты советуют пить напиток, в котором объединены зелень, фрукты и овощи. Фото: pixabay

Польза петрушки для организма бесспорна и известна всем.

В ее листке, корне и семенах есть питательный витаминный набор, рассказала бьюти-блогер Марина в Instagram.

Она поделилась рецептом вкусного и полезного смузи с петрушкой. Ведь эта зелень содержит больше витамина С, чем цитрусовые. Имеет омолаживающие свойства, контролирует работу сальных желез. Петрушка налаживает секрецию половых гормонов и благодаря этому замедляет процессы старения.

Для лучшего эффекта эксперты советуют пить напиток, в котором объединены зелень, фрукты и овощи.

Необходимо подготовить пучок петрушки, два-три яблока и одну морковь. Все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы и пить напиток через час или два после завтрака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Описали наиболее опасную диету

Если его употреблять ежедневно, то человек не будет чувствовать усталости, будет иметь крепкий иммунитет и хорошо выглядеть.

Ягоды имеют много антиоксидантов, омолаживают организм и могут помочь продлить жизнь. Самой полезной с ягод является черника. Она имеет гораздо больше антиоксидантов, чем любые другие ягоды, и богатая полифенолами, которые могут замедлить старение клеток, по словам специалиста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

Представили председателя Нацбанка

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

Осуществили первую мягкую посадку на Марс

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт

В центре Киева убили журналиста

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13393
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 7398
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 6858
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 6543
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 5193
Красота
Описали наиболее опасную диету
Описали наиболее опасную диету 1 Просмотров: 306
Эффект появляется в течение 3 ч.: что пить для сжигания жира
Эффект появляется в течение 3 ч.: что пить для сжигания жира Просмотров: 954
Ложиться спать с мокрой головой или нет - ответ экспертов
Ложиться спать с мокрой головой или нет - ответ экспертов Просмотров: 351
"Я не принимала собственное тело": как знаменитости относятся к бодипозитиву
"Я не принимала собственное тело": как знаменитости относятся к бодипозитиву
7
 Просмотров: 819
Пигментные пятна раздражают: как от них избавиться в домашних условиях
Пигментные пятна раздражают: как от них избавиться в домашних условиях Просмотров: 369
Больше всего комментируют
9
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Голосов: 919
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть