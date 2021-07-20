Омоложение, красота, иммунитет: смузи из петрушки обладает чудодейственными свойствами

Для лучшего эффекта эксперты советуют пить напиток, в котором объединены зелень, фрукты и овощи. Фото: pixabay

Польза петрушки для организма бесспорна и известна всем.

В ее листке, корне и семенах есть питательный витаминный набор, рассказала бьюти-блогер Марина в Instagram.

Она поделилась рецептом вкусного и полезного смузи с петрушкой. Ведь эта зелень содержит больше витамина С, чем цитрусовые. Имеет омолаживающие свойства, контролирует работу сальных желез. Петрушка налаживает секрецию половых гормонов и благодаря этому замедляет процессы старения.

Для лучшего эффекта эксперты советуют пить напиток, в котором объединены зелень, фрукты и овощи.

Необходимо подготовить пучок петрушки, два-три яблока и одну морковь. Все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы и пить напиток через час или два после завтрака.

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Если его употреблять ежедневно, то человек не будет чувствовать усталости, будет иметь крепкий иммунитет и хорошо выглядеть.

Ягоды имеют много антиоксидантов, омолаживают организм и могут помочь продлить жизнь. Самой полезной с ягод является черника. Она имеет гораздо больше антиоксидантов, чем любые другие ягоды, и богатая полифенолами, которые могут замедлить старение клеток, по словам специалиста.