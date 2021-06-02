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среда, 02 июня 2021 23:46

Объяснили принцип процедуры мультипилинга для кожи

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Объяснили принцип процедуры мультипилинга для кожи
Омолаживающие пилинги преимущественно наносят на зону лба, а на носу, например, они не нужны. Фото: pixabay

В косметологии сейчас стал популярным метод мультипилинга для кожи.

Он минимально негативно влияет на кожу, при этом устраняя ее проблемы глубоко и эффективно, пишет Elle.

По словам тренеры Institut Esthederm Алены Снегирь, есть несколько факторов зонирования кожи лица перед назначением мультипилинга: различное строение кожи, разная толщина кожи, работа сальных желез и проницаемость барьера.

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Омолаживающие пилинги преимущественно наносят на зону лба, а на носу, например, они не нужны. Есть и внешние факторы. Например, кожа в области ношения маски имеет особенности - механические акне от ношения медицинской маски, контактный дерматит. Поэтому и появился инновационный метод мультипилинг, который дает хорошие результаты, не повреждая кожу.

Принцип мультипилингу в сочетании кислот и пептидов, чтобы максимально распространить их и повлиять на кожу. Если на ней одновременно есть морщины и прыщи, то это уже мультикожа. В женщин более зрелого возраста и проблема обезвоживания, гиперсекреция сальных желез, с которими справится етот метод.

Есть виды процедур у косметолога для избавления от черных точек. Но классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Современные технологии - это нетравматичные чистки с использованием химических пилингов и специальных приспособлений. Лучший пилинг, который размягчает черные точки, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их, это пировиноградний пилинг. После него поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу. Косметолог их легко только удаляет с кожи без травм для нее.

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