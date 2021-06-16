Объяснили негативное влияние растворимого кофе

 
Ексклюзивы
1/5
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 405
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 972
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 747
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 378
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 540
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 675
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 594
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 855
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 999
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Фото
Все фото
5
8
13
17
3
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Не сможем выращивать картофель и свеклу - изменение климата ударит по Украине
Не сможем выращивать картофель и свеклу - изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 432
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 126
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 747
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 225
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 81
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 17:20

Объяснили негативное влияние растворимого кофе

  Комментировать
Объяснили негативное влияние растворимого кофе
Растворимый кофе может плохо влиять на нервную систему. Фото: pixabay

В мире ежедневно выпивают примерно 2 млрд 100 млн чашек кофе. И в большинстве пьют растворимый.

Этот вид напитка на самом деле многим нельзя употреблять, пишет inc.com.

Существует два способа приготовления растворимого кофе:

1. Долго варить, потом фильтровать и выпаривать.

2. Высушить вакуумом и сделать гранулы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие полезные свойства имеет шоколад

Растворимый кофе может плохо влиять на нервную систему. Ведь человек привыкает к нему и специалисты расценивают этот эффект как зависимость. Обычно в таком случае человек без кофе не может полноценно работать, чувствует себя усталым, раздраженным, сонным. Кофеманы подвержены депрессии, тревожности.

Желудок также страдает от растворимого кофе, потому что он окисляет организм. Это может привести к гастриту, язве. Кофе - тяжелый продукт для печени и поджелудочной железы. Его не стоит пить на голодный желудок, потому что происходит интоксикация организма. Лучше выпить через 30-50 мин. после еды.

Растворимый кофе плохо влияет на мочевой пузырь. Напиток обезвоживает организм, потому что обладает мочегонным эффектом, вымывается кальций. Поэтому стоит выпить стакан воды через 10-15 мин. после кофе.

Растворимый кофе вредит людям с проблемами с сердцем. Если злоупотреблять им, то даже здоровые люди начнут чувствовать сердечные проблемы. Особенно вреден в сочетании с сигаретой.

С кофе обычно начинается утро большинства людей. Он богат антиоксидантами, дает энергию и поддерживает высокую активность мозга. У напитка еще много дополнительных преимуществ, которые помогут усилить некоторые простые привычки. Если их соблюдать, то можно позаботиться о здоровье изнутри и улучшить внешний вид.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объяснили негативное влияние растворимого кофе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Подозреваемый нардеп бежал за границу

Власть взялась за раскол церкви

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Атаману пришили отрубленную голову

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11583
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5481
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4941
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2943
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2268
Красота
Какая норма клетчатки в ежедневном рационе человека
Какая норма клетчатки в ежедневном рационе человека Просмотров: 27
Как защитить волосы от повреждений при ежедневных укладках
Как защитить волосы от повреждений при ежедневных укладках Просмотров: 45
Волосы становятся густыми и длинными благодаря специальному массажу
Волосы становятся густыми и длинными благодаря специальному массажу Просмотров: 153
Лето в городе: как модно выглядеть в жару
Лето в городе: как модно выглядеть в жару
6
 Просмотров: 162
Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть
Как изменить образ жизни, чтобы медленнее стареть Просмотров: 576
Больше всего комментируют
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
3
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
3
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 349
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть