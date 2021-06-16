Объяснили негативное влияние растворимого кофе

Растворимый кофе может плохо влиять на нервную систему. Фото: pixabay

В мире ежедневно выпивают примерно 2 млрд 100 млн чашек кофе. И в большинстве пьют растворимый.

Этот вид напитка на самом деле многим нельзя употреблять, пишет inc.com.

Существует два способа приготовления растворимого кофе:

1. Долго варить, потом фильтровать и выпаривать.

2. Высушить вакуумом и сделать гранулы.

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Растворимый кофе может плохо влиять на нервную систему. Ведь человек привыкает к нему и специалисты расценивают этот эффект как зависимость. Обычно в таком случае человек без кофе не может полноценно работать, чувствует себя усталым, раздраженным, сонным. Кофеманы подвержены депрессии, тревожности.

Желудок также страдает от растворимого кофе, потому что он окисляет организм. Это может привести к гастриту, язве. Кофе - тяжелый продукт для печени и поджелудочной железы. Его не стоит пить на голодный желудок, потому что происходит интоксикация организма. Лучше выпить через 30-50 мин. после еды.

Растворимый кофе плохо влияет на мочевой пузырь. Напиток обезвоживает организм, потому что обладает мочегонным эффектом, вымывается кальций. Поэтому стоит выпить стакан воды через 10-15 мин. после кофе.

Растворимый кофе вредит людям с проблемами с сердцем. Если злоупотреблять им, то даже здоровые люди начнут чувствовать сердечные проблемы. Особенно вреден в сочетании с сигаретой.

С кофе обычно начинается утро большинства людей. Он богат антиоксидантами, дает энергию и поддерживает высокую активность мозга. У напитка еще много дополнительных преимуществ, которые помогут усилить некоторые простые привычки. Если их соблюдать, то можно позаботиться о здоровье изнутри и улучшить внешний вид.