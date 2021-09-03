Не забывать о диетах: лучший способ питания для тех, кто занимается спортом

Хотя люди худеют с такой диетой, но соблюдать ее дольше нескольких месяцев диетологи не советуют. Фото: pixabay

Быстро сжигать жир помогает кето-диета.

С таким питанием человек почти не ест углеводов, пишет healthline.

Но это полезно только для потери именно жировой ткани. От других отличается тем, что имеет акцент на жирах, а не на белках. При таком рационе организм начнет расходовать энергию путем сжигания собственного жира.

К кето-диете в первую очередь входят углеводы, особенно быстрые: фрукты, сахар, злаки, бобовые, крупы, крахмалистые овощи, мучное. Кето-диета подходит только для сжигания жира, отмечают исследователи, а не для наращивания мышц.

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Хотя люди худеют с такой диетой, но соблюдать ее дольше нескольких месяцев диетологи не советуют. Также категорически так нельзя питаться людям с диабетом первого типа. Тем, у кого низкий инсулин, диета может ухудшить его работу вследствие накопления кетонов.

Низкоуглеводные диеты с преобладанием белков и жиров животного происхождения, как баранина, говядина, свинина и курица, были связаны с более высокой смертностью. А те режимы питания, в которых растительные белки и жиры из овощей, орехов, арахисового масла и цельнозернового хлеба, были связаны с низким риском смертности. Такие диеты "атакуют" вредный висцеральный жир, скрывающийся вокруг жизненно важных органов. Минимальный риск смерти у человека был, если он ел 50-55% углеводов.