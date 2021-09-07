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Назвали возраст, в котором чаще всего набирают лишний вес

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Назвали возраст, в котором чаще всего набирают лишний вес
Женщины преимущественно набирают вес в возрасте от 35 до 40 лет, мужчины после 40 лет. Фото: pixabay

С возрастом возможность получить ожирение становится меньше.

У молодежи в возрасте от 18 до 24 лет риск лишнего веса в четыре раза больше, чем у людей за 65, пишет nytimes.

Женщины преимущественно набирают вес в возрасте от 35 до 40 лет, мужчины - после 40 лет. Все зависит от питания, отношений с партнером и времени.

Молодые люди в шесть раз чаще переходили из одной категории индекса массы тела (ИМТ) к другой, согласно исследованию. Например, просто толстый человек перешел в категорию ожирения.

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Люди после 35 лет с нормальным ИМТ, скорее всего, будут придерживаться этого веса в будущем.

На голодный желудок надо быть осторожными и не делать некоторые виды занятий. Не следует пить чай или кофе сразу после пробуждения. Кофеин в таком случае может увеличить показатель кислотности в желудке. Алкоголь также табу, потому что он гораздо быстрее проникает в кровь и провоцирует сильное отравление этанолом.

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