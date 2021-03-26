Насколько часто нужно стирать пижаму

Специалист советует стирать одежду для сна после 3-4 ночей. Фото: pixabay

Во время каждого ношение одежды на нем скапливаются бактерии.

Одежда, в которой спим, стирать также необходимо и очень часто, рассказала експерт исландского бренда IceWear Гарп Гретарсдоттир, передает Mirror.

Избыточные бактерии на пижаме могут вызвать акне или другие болезни кожи. Контакт с открытыми ранами и свежими царапинами может иметь и более негативные последствия.

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Специалист советует стирать одежду для сна после 3-4 ночей. Если принимать душ каждый вечер перед сном, то пижаму нельзя не стирать 5-7 дней. Если кожа жирная, или человек часто потеет во сне, то одежду, в которой спит, надо стирать через каждые 1-2 ночи.

Для стирки подходит любой режим с температурой не ниже 60 ° C. Если ткань рекомендуют стирать при более низкой температуре, следует добавить порошок или гель для дезинфекции. Также пижамы и ночные рубашки не стоит класть рядом с другой одеждой, поскольку микробы могут переходить из ткани на ткань. Лучше выделить для ночной одежды отдельний ящик, а чистые вещи хранить отдельно.

Ежедневный душ может быть вредным для организма. Растет риск инфекций, а горячая вода пересушивает кожу, из-за чего возникают микротрещины. Также при частом использовании мыла или геля полезные бактерии на коже уничтожаются.