Насколько часто нужно стирать пижаму

 
Ексклюзивы
1/5
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 54
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 90
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 360
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2448
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 360
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 297
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 369
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1080
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 729
Фото
Все фото
5
7
6
7
6
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 360
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1080
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 378
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 432
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 306
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
воскресенье, 28 марта 2021 23:46

Насколько часто нужно стирать пижаму

  Комментировать
Насколько часто нужно стирать пижаму
Специалист советует стирать одежду для сна после 3-4 ночей. Фото: pixabay

Во время каждого ношение одежды на нем скапливаются бактерии.

Одежда, в которой спим, стирать также необходимо и очень часто, рассказала експерт исландского бренда IceWear Гарп Гретарсдоттир, передает Mirror.

Избыточные бактерии на пижаме могут вызвать акне или другие болезни кожи. Контакт с открытыми ранами и свежими царапинами может иметь и более негативные последствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Длительный сон может быть опасным

Специалист советует стирать одежду для сна после 3-4 ночей. Если принимать душ каждый вечер перед сном, то пижаму нельзя не стирать 5-7 дней. Если кожа жирная, или человек часто потеет во сне, то одежду, в которой спит, надо стирать через каждые 1-2 ночи.

Для стирки подходит любой режим с температурой не ниже 60 ° C. Если ткань рекомендуют стирать при более низкой температуре, следует добавить порошок или гель для дезинфекции. Также пижамы и ночные рубашки не стоит класть рядом с другой одеждой, поскольку микробы могут переходить из ткани на ткань. Лучше выделить для ночной одежды отдельний ящик, а чистые вещи хранить отдельно.

Ежедневный душ может быть вредным для организма. Растет риск инфекций, а горячая вода пересушивает кожу, из-за чего возникают микротрещины. Также при частом использовании мыла или геля полезные бактерии на коже уничтожаются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Насколько часто нужно стирать пижаму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
15
 2 Просмотров: 6696
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 6048
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 3960
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
 Просмотров: 3915
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 3267
Красота
Чего следует избегать при нанесении тонального крема: 10 beauty-ошибок
Чего следует избегать при нанесении тонального крема: 10 beauty-ошибок Просмотров: 225
Можно ли каждый день есть попкорн
Можно ли каждый день есть попкорн Просмотров: 99
Как подготовить организм к переходу на летнее время
Как подготовить организм к переходу на летнее время Просмотров: 135
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
 Просмотров: 324
Масло брокколи облегчает расчесывание волос и дает блеск
Масло брокколи облегчает расчесывание волос и дает блеск Просмотров: 63
Больше всего комментируют
11
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
4
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
3
Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос
2
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
2
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
Голосов: 194
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть