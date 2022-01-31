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понедельник, 31 января 2022 12:35

На короткие ногти: показали семь трендовых цветов в нейл-дизайне
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Мастера маникюра уверяют, что для длинных и коротких ногтей стоит подобрать как разные нейл-дизайны, так и цвета. Сейчас в трендах естественность и минимализм, поэтому модницы чаще выбирают короткие.

Одним из удачных вариантов остается черный. Также не выходят из моды нюдовый, бордовый и классический красный, пишет Cosmopolitan.

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Если хочется добавить красок, выбирайте неоновый или электрик. А для элегантного маникюра сделайте ставку на серый.

Одним из удачных вариантов остается черный
Фото: instagram.com/betina_goldstein
Если хочется добавить красок, выбирайте неоновый
Не выходит из моды классический красный
Не выходит из моды нюдовый
Если хочется добавить красок, выбирайте электрик

Пастельный желтый будет одним из главных цветов этой весной. Нежный оттенок будет конкурировать с такими трендовыми цветами, как электрик, розовый и даже синий с фиолетово-красным подтоном под названием Very Peri.

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