На короткие ногти: показали семь трендовых цветов в нейл-дизайне

Мастера маникюра уверяют, что для длинных и коротких ногтей стоит подобрать как разные нейл-дизайны, так и цвета. Сейчас в трендах естественность и минимализм, поэтому модницы чаще выбирают короткие.

Одним из удачных вариантов остается черный. Также не выходят из моды нюдовый, бордовый и классический красный, пишет Cosmopolitan.

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Если хочется добавить красок, выбирайте неоновый или электрик. А для элегантного маникюра сделайте ставку на серый.

Фото: instagram.com/betina_goldstein

Пастельный желтый будет одним из главных цветов этой весной. Нежный оттенок будет конкурировать с такими трендовыми цветами, как электрик, розовый и даже синий с фиолетово-красным подтоном под названием Very Peri.