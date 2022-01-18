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среда, 19 января 2022 01:45

Волнистый и монохромный: показываем 5 дизайнов с трендовым цветом маникюра
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Мастера маникюра предлагают приблизить весну солнечным цветом, который следует уже использовать в нейл-дизайне.

Пастельный желтый будет одним из главных цветов этой весной. Нежный оттенок будет конкурировать с такими трендовыми цветами, как электрик, розовый и даже синий с фиолетово-красным подтоном под названием Very Peri. Об этом сообщает Cosmopolitan.

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Предлагаем вдохновиться фотоподборкой оптимистических и ярких идей маникюра.

Пастельный желтый будет главным цветом в нейл-дизайне этой весной
Фото: instagram.com/thehotblend
Пастельный желтый будет главным цветом в нейл-дизайне этой весной
Пастельный желтый будет главным цветом в нейл-дизайне этой весной
Пастельный желтый будет главным цветом в нейл-дизайне этой весной
Пастельный желтый будет главным цветом в нейл-дизайне этой весной

К трендам в мире красоты следует готовиться заранее. Мастера нейл-арта уже собрали дизайны с главным цветом 2022 года.

Актуальными остаются натуральные оттенки: прозрачный, телесный, бежевый и персиковый. Такой вариант будет всегда смотреться женственно и элегантно. Тем более, если нет времени подбирать цвет маникюра под каждый образ.

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