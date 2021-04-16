На каких участках тела авокадо сжигает жир наиболее эффективно

У людей, которые регулярно употребляли авокадо, риск ожирения и лишнего веса был на 15% меньше, чем у тех, кто почти не ел этот продукт. Фото: pixabay

Похудеть бывает трудно и этот процесс может продолжаться долго.

Для того, чтобы его облегчить, советуют добавить в рацион пищу, которая помогает избавиться жира на боках и животе, пишет bormentaldoctor.

В експерименте исследователей из Калифорнии приняли участие более 55 тыс добровольцев старше 30 лет. За их состоянием наблюдали 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты рассказали, какие орехи есть, чтобы похудеть

Выводы свидетельствуют, что у людей, которые регулярно употребляли авокадо, риск ожирения и лишнего веса был на 15% меньше, чем у тех, кто почти не ел этот продукт. Ученые говорят, что плоды авокадо являются надежной профилактикой от появления жира на животе и боках в среднем возрасте. Впрочем, есть одно условие - надо "съедать половинку авокадо ежедневно.

Также исследования показали, что те, у кого в рационе постоянно был авокадо, чувствовали на 23% больше сытости и на 28% меньше съедали продуктов в течение следующих пяти часов по сравнению с теми, кто отказывался от авокадо.

Питание человека непосредственно влияет на состояние его кожи. Чтобы кожа оставалась чистой и здоровой, следует придерживаться диеты с низким содержанием химических веществ. Также в рацион можно добавить только 1 фрукт, который поможет избавиться от целлюлита - грушу.