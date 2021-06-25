Молочный шоколад может быть полезным - специалисты сделали неожиданное открытие

Если есть много шоколада в небольшой промежуток времени утром, то это помогает организму сжигать жир и снижать уровень сахара в крови. Фото: pixabay

Специалисты посоветовали в начале дня есть молочный шоколад.

Новое исследование показало, что продукт полезен для женщин в период перед менопаузой, пишет EurekAlert.

Если есть много шоколада в небольшой промежуток времени утром, то это помогает организму сжигать жир и снижать уровень сахара в крови.

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В эксперименте исследователей приняли участие 19 женщин в постменопаузе. Они ели 100 г шоколада утром, в первый час после пробуждения или вечером в течение часа перед сном. Результаты показали, что их вес не увеличился, но шоколад повлиял на чувство голода, аппетит, состав микробиоты, сон и многое другое.

Если есть много шоколада утром, то это помогает сжигать жир и снижать уровень глюкозы в крови. Если вечером, то меняется метаболизм на следующее утро и человек чувствует себя спокойнее.

Есть шоколад полезно для сердца и сосудов. Исследование показывает, что у людей, которые едят шоколад хотя бы один раз в неделю, на 8% ниже вероятность развития ишемической болезни сердца. По словам специалистов, шоколад полезен, так как состоит из биологически активных веществ.