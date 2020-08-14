Миндалевидная форма и меловые цвета: назвали последние модные маникюрные новинки

Модны стали меловые тона маникюра. Фото: pixabay

Женщины любят отслеживать модные тренды маникюра.

Новый писк - это ногти миндалевидной формы покрыты различными меловыми цветами, пишет "Уніан".

Такими цветами являются желтый, сиреневый, персиковый, бежевый и голубой.

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На каждом ноготке присутствует или наклейка, или дизайн, сделанный с помощью красок. Стоит отметить, что наклейки совершенно разные, при этом выглядят очень ярко и сочно. Такой маникюр точно никого не оставит равнодушным.

Лавандовый, сиреневый и другие подобные оттенки будут модными в августе 2020 года. Поэтому эксперты рассказали о вариантах маникюра с таким покрытием.