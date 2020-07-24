Назвали трендовый цвет маникюра на август

Лавандовый маникюр в разных оттенках будет модным в августе. Фото: pixabay

Лавандовый, сиреневый и другие подобные оттенки будут модными в августе 2020 года.

Поэтому эксперты рассказали о вариантах маникюра с таким покрытием, пишет "Апостроф".

Лавандовый цвет очень хорошо сочетается с белым и фиолетовым. Поэтому практически любые узоры и декорации в такой цветовой гамме будут выглядеть красиво и стильно. Однотонное покрытие трендового оттенка тоже будет модным в августе этого года. Лак следует наносить аккуратно.

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Оригинальное и эффектное решение - французский маникюр омбре. Это хороший вариант дизайна как на каждый день, так и для какого-то мероприятия. Еще одна идея необычного французского дизайна - геометрические фигуры. Такой вариант нанесения любят многие звезды, например, представительницы семейства Кардашьян.

Лавандовый маникюр прекрасно смотрится с различными блестками. Их можно добавить на один или несколько ногтей, легко посыпать поверх всего дизайна, или сделать небольшие акценты у основания.

Металлик и перламутр до сих пор в моде, поэтому их можно смело продолжать использовать и в августе. С сиреневым и лавандовым такие эффекты выглядят особенно нежно и элегантно.

Маникюр с принтом или рисунком тоже в тренде. Лучше всего выбирать светлые цвета для нанесения узора на лавандовый лак. Но можно экспериментировать и с более темными, если покрытие матовое.

Последним "писком" моды есть минимум цвета на ногтях. Предпочтение отдают или прозрачному лаку, или камуфляжному. Дизайна тоже минимум - тонкие полоски или капельки у основания ногтя. Сейчас в тренде также аля-французский маникюр. Только вместо белого лака на отросший край ногтя наносят цветной, металлик или Шимер.