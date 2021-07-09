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пятница, 09 июля 2021 18:00

Лимон поможет похудеть - с чем его есть и пить для эффекта

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Лимон поможет похудеть - с чем его есть и пить для эффекта
Если есть имбирь с лимоном в паре, то можно заметно похудеть. Фото: pixabay

Лимон может стать хорошим вариантом продукта для похудения.

Этот фрукт имеет много витаминов С и В, пишет newsyou.info

Также содержит много аскорбиновой кислоты, цинка, меди и эфирных масел. Благодаря лимону обмен веществ нормализуется и метаболизм ускоряется. Этот процесс расщепляет жиры, выводит токсины из организма, повышает иммунитет, а голод становится менее ощутимым.

Если есть имбирь с лимоном в паре, то можно заметно похудеть. Ведь оба содержат много веществ для расщепления жира. Можно взять чайную ложку мелко натертого корня имбиря, добавить пять капель лимонного сока. Смешать и съесть натощак, не запивая водой.

Кефир с лимоном на ночь можно пить, если нет противопоказаний. Поможет избавиться до 5 кг лишнего веса за две недели. Кефир с лимоном на ночь активизирует обмен веществ и выводит шлаки из организма. Надо взять четверть лимона с кожурой и измельчить в блендере, тогда смешать со стаканом теплого кефира. Эффект будет еще лучшим, если отказаться от мучного и сладкого.

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Эфирное лимонное масло уменьшает аппетит. Его надо только понюхать перед едой.

Есть также вариант лимонной диеты на семь дней. Можно сбросить до 4 кг лишнего веса. Надо воду и сок лимона смешать в равных пропорциях. Утром пить раствор на голодный желудок и вечером вместо ужина.

Скоро начнется сезон дыни, которая имеет много полезных свойств для организма и красоты. Фрукт малокалорийный, содержит витамины и микроэлементы, поэтому должен быть в рационе. Дыня имеет много фолиевой кислоты, а это витамин В9. Это то, что надо женскому организму при беременности. Этот элемент еще и улучшает память и защищает от депрессии.

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Дата
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