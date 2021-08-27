Красота в простоте: идеи универсального маникюра на все случаи жизни

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С каждым новым сезоном женщины подбирают актуальные идеи для образа.

Маникюр также не является исключением. Ведь все стараются быть в трендах и выглядеть модно и стильно. Кроме того, подбирая его, обращают внимание на модные тенденции, фасон и цвет одежды, настроение и погоду.

Но есть варианты маникюра, который может подойти на любые событие и сезон. Gazeta.ua собрала самые популярные и красивые примеры.

На них стоит обратить внимание, так как делать такой маникюр удобно и он всегда будет в моде. Преимущественно мастера используют нюдовие легкие и приятные оттенки. С узором также не слишком экспериментируют. Ведь красота - в простоте и деталях. В основном такой маникюр однотонный, а если и есть узоры, то они максимально лаконичные и сдержанные.

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Сделав такой маникюр, женщина всегда готова к неожиданной вечеринке, приглашения в гости, или к встрече с подругами. И смотреть каждый день на такие красивые ногти также вызывает одно удовольствие.

Скоро осень, а значит новый модный сезон и тренды. Один из модных акцентов сезона - яркие помады. На смену сексуальным стрелкам cat eye придут чуть более деликатные и аккуратные - kitten eye. Их советуют рисовать жидкой подводкой или карандашом.