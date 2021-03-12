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пятница, 12 марта 2021 11:11

Кожа вокруг глаз становится тоньше: как предотвратить проблему

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Кожа вокруг глаз становится тоньше: как предотвратить проблему
Сохранить молодость и упругость кожи под глазами можно несколькими способами. Фото: pixabay

Кожа вокруг глаз имеет способность быстрее, чем другие участки, терять защитный слой и истончаться.

Тогда появляются морщины, провисание и темные круги, что значительно добавляет человеку возраста, сообщает Аrraydict.

На кожу глаз плохо влияют нездоровый образ жизни; недостаток сна; стресс; много часов работы за компьютером нездоровое питание; злоупотребление алкоголем; обезвоживания.

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Также остойние синяки и отеки под глазами могут сигнализировать о более серьезных заболеваниях, тогда надо обратиться к врачу.

Сохранить молодость и упругость кожи под глазами можно несколькими способами.

Во-первых надо пить много воды. Она полезна для здоровья в целом и для красоты. Надо стараться выпивать 8 - 10 стаканов воды, чтобы избежать обезвоживания кожи и удерживать ее эластичность и упругость.

Способ питания отображается на коже нашего лица. Здоровая пища, которая содержит много полезных веществ, позволит вашей коже быть устойчивой к истонченной. Спать надо не менее 6 - 8 часов, чтобы предотвратить появление тонкой кожи под глазами, а также мешков.

Можно сделать маску из огуречного сока, которий очень полезен для кожи лица и способствует сужению пор и избавлению от морщин, а также отечности глаз. Можно выжать сок из огурца, предварительно измельчив его, промокнуть ватный диск и положить на глаза, тогда оставить на некоторое время, а затем смыть теплой водой.

Также кожу нужно защищать от солнца, использовать крем и разнообразную косметику, соответствующую типу.

Иногда кожа на лице становится некрасивой, меняется тон, появляются прыщи, сыпь. Причины этого могут быть разными - от питания и к перемене погоды. Чтобы избегать таких ситуаций, можно придерживаться нескольких правил. Одно из них - это отказаться от макияжа. Это будет легко во времена карантина. А в использовании косметики надо делать перерыв время от времени.

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