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среда, 11 сентября 2019 05:28

Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8

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Женщинам стоит делать короткие стрижки, чтобы хорошо выглядеть
Фото: golos.ua.
Женщинам стоит делать короткие стрижки, чтобы хорошо выглядеть
Женщинам стоит делать короткие стрижки, чтобы хорошо выглядеть
Женщинам стоит делать короткие стрижки, чтобы хорошо выглядеть
Женщинам стоит делать короткие стрижки, чтобы хорошо выглядеть

Для того чтобы после тридцати пяти выглядеть моложе следует изменить имидж начиная с прически.

Нужно следить за здоровьем волос.

Стоит вовремя подстригать кончить и регулярно мыть голову.

Если есть редкие волосы - лучше сделать прическу на среднюю длину вообще подстричься коротко советует golos.ua.

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Лучший вариант - чтобы стилист подобрал соответствующий образ.

Стрижка должна быть объемная и подходить под тип лица.
Такие прически заметно омолодят образ лет на десять.

Осенью в моду входят стрижки пакси, боб, паж и гарсон.

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