Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе

Фото: golos.ua.

Для того чтобы после тридцати пяти выглядеть моложе следует изменить имидж начиная с прически.

Нужно следить за здоровьем волос.

Стоит вовремя подстригать кончить и регулярно мыть голову.

Если есть редкие волосы - лучше сделать прическу на среднюю длину вообще подстричься коротко советует golos.ua.

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Лучший вариант - чтобы стилист подобрал соответствующий образ.

Стрижка должна быть объемная и подходить под тип лица.

Такие прически заметно омолодят образ лет на десять.

Осенью в моду входят стрижки пакси, боб, паж и гарсон.