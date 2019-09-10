Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе

Для того чтобы после тридцати пяти выглядеть моложе следует изменить имидж начиная с прически.
Нужно следить за здоровьем волос.
Стоит вовремя подстригать кончить и регулярно мыть голову.
Если есть редкие волосы - лучше сделать прическу на среднюю длину вообще подстричься коротко советует golos.ua.
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Лучший вариант - чтобы стилист подобрал соответствующий образ.
Стрижка должна быть объемная и подходить под тип лица.
Такие прически заметно омолодят образ лет на десять.
Осенью в моду входят стрижки пакси, боб, паж и гарсон.
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