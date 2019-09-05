Какие продукты вызывают целлюлит

Какие продукты провоцируют появление целлюлита. Фото: https://plastichno.com

Чтобы кожа на ягодицах и бедрах не покрывалась "апельсиновой коркой", женщины делают массаж, используют скрабы и болезненные щетки для тела. Единственное о чем забывают - это пересмотреть рацион.

Gazeta.ua расскажет, какие продукты провоцируют появление целлюлита.

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1. Кофе в большом количестве негативно влияет на внешность. Кофеин ухудшает состояние кожи и задерживает жидкость.

2. Соль. Натрий вызывает задержку жидкости, способствует появлению целлюлита. Поэтому не следует увлекаться солеными продуктами.

3. Алкоголь вызывает сужение кровеносных сосудов и задержку жидкости. Поэтому может превращаться в пустые калории, которые не дают никаких питательных веществ.

4. Майонез. Некоторые приправы и заправки, такие как майонез, горчица и пряности, вызывают разрушение клеток кожи, что приводит к появлению целлюлита.

5. Сахар содержит пустые калории, которые не обеспечивают питательными веществами и не приносят пользу организму. Наоборот, эта пища способствует появлению целлюлита и может вызвать лишний вес.

6. Мука. Также хлеб, печенье и макароны содержат большое количество дрожжей, которые не улучшают обмен веществ и могут вызвать появление целлюлита.