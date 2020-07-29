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среда, 29 июля 2020 22:46

Какие оттенки помад стали трендовыми в этом году

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Какие оттенки помад стали трендовыми в этом году
Красный цвет губ - это классика, поэтому он остается трендовым. Фото: pixabay

Сегодня в Украине отмечают День помады.

О самых модных оттенки этого года пишет "Уніан".

В моде до сих пор остается красный цвет губ, потому что это классика. В тренде не только глянцевые красные помады, но и матовые. Они будут выглядеть очень выгодно практически под любой "лук".

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Помада бордового или сливового оттенка актуальна этим летом. Стоит лишь учесть, что винные оттенки больше подходят для вечерних образов, а не для дневных.

Самыми модными оказались розовый и фиолетовый. По мнению дизайнеров, с помощью таких цветов можно сделать яркий акцент, но стоит ли ходить с такой помадой, например, офисному сотруднику - вопрос.

Нюдовий оттенок также в моде. Он выглядит максимально естественно, при этом подчеркивая контур губ.

Нежно-розовая помада выглядит довольно естественно. В отличие от нюдовой она делает более яркий акцент, но не менее женственный.

Благодаря макияжу и его техникам можно незаметно подчеркнуть натуральную красоту и не тратить много времени на создание мейк-апа каждое утро. Нанесение тональной основы и консилера являются одними из важнейших шагов.

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