Какая стрижка будет модная осенью

Фото: glavred.info.

Этой осенью будет модным равно каре любой длины.

Грубость и небрежность в стрижках уходит в прошлое. В тренд входит каре с ровным срезом.

Такая прическа может оформить овал лица, подчеркнуть его достоинства и подкорректировать недостатки.

Каре с ровным срезом можно сделать любой длины, только не ультракороткое - на средние волосы. Можно поэкспериментировать с асимметрией, рассказывает glavred.info.

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Можно разбавить прическу челкой. Но стоит подбирать внимательно к форме лица.

Стрижку каре с ровным срезом стоит доверить только опытному мастеру.

Этим летом в моде остается небрежность. Актуальны каре, боб и пикс.