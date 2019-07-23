 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2925
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 801
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
4 Просмотров: 1414
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1782
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6318
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9378
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3258
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17200
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3375
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 630
Фото
Все фото
9
7
9
8
6
Какая стрижка будет модная осенью
Какая стрижка будет модная осенью
Главные антитренды лета, с которыми стоит попрощаться
Главные антитренды лета, с которыми стоит попрощаться
Как по домашнему уложить волосы
Как по домашнему уложить волосы
Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
Едва прикрывают интимные места: назвали самые трендовые бикини этого лета
Что есть, что нет: &quot;голые&quot; купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
Видео
Все видео
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Колючая проволока и грязные красотки: участниц "Мисс Украина 2019" заставили пройти 4 км препятствий
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Анита Луценко показала упражнение, которое "убивает" целлюлит
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Накачать ягодицы быстро: Анита Луценко поделилась секретом
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 873
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2313
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1080
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1206
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 05:28

Какая стрижка будет модная осенью
9

  Комментировать

Этой осенью в моду входить каре
Фото: glavred.info.
Этой осенью в моду входить каре
Этой осенью в моду входить каре
Этой осенью в моду входить каре
Этой осенью в моду входить каре

Этой осенью будет модным равно каре любой длины.

Грубость и небрежность в стрижках уходит в прошлое. В тренд входит каре с ровным срезом.

Такая прическа может оформить овал лица, подчеркнуть его достоинства и подкорректировать недостатки.

Каре с ровным срезом можно сделать любой длины, только не ультракороткое - на средние волосы. Можно поэкспериментировать с асимметрией, рассказывает glavred.info.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали лайфхаки для нанесення макіяжу

Можно разбавить прическу челкой. Но стоит подбирать внимательно к форме лица.

Стрижку каре с ровным срезом стоит доверить только опытному мастеру.

Этим летом в моде остается небрежность. Актуальны каре, боб и пикс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какая стрижка будет модная осенью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 57566
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 47261
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 9 Просмотров: 46467
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 40937
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 28802
Красота
Опасно для здоровья: почему важно следить за количеством сахара в рационе
Опасно для здоровья: почему важно следить за количеством сахара в рационе Просмотров: 72
Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день
Водный баланс: сколько жидкости нужно пить взрослому человеку каждый день Просмотров: 576
Главные антитренды лета, с которыми стоит попрощаться
Главные антитренды лета, с которыми стоит попрощаться
7
 Просмотров: 3618
ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ
ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ Просмотров: 171
Показали лайфхаки для нанесення макіяжу
Показали лайфхаки для нанесення макіяжу Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
12
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
9
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
6
Савченко спалила своє фото у багатті
4
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
3
ЦИК обработала более половины бюллетеней
Голосов: 370
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua