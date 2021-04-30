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пятница, 30 апреля 2021 23:46

Как выйти из поста без вреда для желудка

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Как выйти из поста без вреда для желудка
Мясо - в последнюю очередь, примерно на четвертый-пятый день выхода из поста. Фото: pixabay

Пост длится 48 дней перед Пасхой и когда заканчивается, то с него надо выйти правильно, чтобы не навредить организму.

Воздержание от жирной животной пищи позволяет желудку человека перестроить обменные вещества, поэтому резкое возвращение к тяжелым продуктам в неограниченном количестве, может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет 24 канал.

По словам диетологов, самое разумное решение - попробовать в первый день выхода из поста только яйца и кулич. Перед сном можно выпить стакан кефира, а уже со второго дня добавить в рацион мясо, гарниры, первые блюда и сладости.

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Начинать надо с пищи, которая легко усваивается. Для подготовки к привычным продуктам следует постепенно добавлять в свой рацион кисломолочные продукты, которые хорошо усваиваются организмом. Тогда можно попробовать яйца, рыбу, птицу. Мясо - в последнюю очередь, примерно на четвертий-пятий день выхода из поста. Начать стоит с телятины и под конец свинина.

Еда должно быть небольшими порциями, а мелкими, которыми нужно перекусывать каждые два-три часа. Так надо делать хотя бы два первых дня после выхода из поста.

Также не следует есть больше одного яйца в день. Когда их много, то это не полезно для желудка, который только-только вышел из поста.

С сладостями следует быть осторожно. Выпечка с кремом, большим количеством сахара и шоколада в первые дни выхода из поста навредит. Сладкое можно заменить на кулич, а когда организм привыкнет к новому рациону - добавить десерты.

Еще одно условие - движение и много воды. Стакан воды до застолья способствует образованию ферментов, которые обеспечивают правильное переваривание продуктов. После еды надо двигаться, чтобы не набрать лишних килограммов.

На отказ от хлеба организм реагирует различными побочными эффектами. Исследования доказали, если резко прекратить есть этот продукт, то это может плохо повлиять на самочувствие в целом. Человек может чувствовать усталость. Ведь любой сорт хлеба дает энергию. Отказаться от него означает лишить себя этого источника энергии в рационе. Поэтому его придется искать в других продуктах.

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