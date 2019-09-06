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суббота, 07 сентября 2019 05:28

Как восстановить длину волос

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Как восстановить длину волос
Долгое и густые волосы никогда не выходит из моды

Для того, чтобы иметь длинные волосы, необходимо пользоваться правильными косметическими средствами, регулярно делать маски и следить за балансом витаминов.

Выбирать шампуни, бальзамы и маски стоит с добавлением специальных компонентов и веществ - стимуляторов волосяной фолликул, способствующие росту и укреплению волос.

Необходимо несколько раз в неделю делать маски на основе репейного или касторового масел. Это улучшит кровообращение и улучшит рост волос.

Если много пользоваться горячими приборами - это не только повлияет на густоту, но и на рост, рассказывает lady.tochka.net.

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Солнечные лучи также негативно влияет на волосы.

Следите за достаточным количеством витаминов.

Ученые доказали, что ежедневный массаж следует делать, чтобы увеличивать толщину каждого волоса, улучшает циркуляцию крови к волосяным луковицам и стимулирует рост. Нужно делать в течение 15 минут.

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