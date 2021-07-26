Как вернуться из отпуска без лишних килограммов

Активность также играет немалую роль, ведь она отвлекает от мыслей о еде. Фото: pixabay

Во время отпуска сложно соблюдать режим питания. Поэтому люди, как правило, набирают лишний вес.

Есть несколько советов, чтобы этого не произошло, пишет "Дивогляд".

Для начала стоит научиться разделять приемы пищи и понять, который должен быть наиболее сытным. Благодаря этому человек не проголодается раньше времени. Лучше сделать сытным завтрак, а на ужин выбрать что-то легкое - белок и овощи.

Увеличить в рационе количество овощей и зелени, они должны занимать половину тарелки. Содержат много воды, поэтому скорее насыщают организм, что позволит не переедать.

Активность также играет немалую роль, ведь она отвлекает от мыслей о еде. Можно устроить прогулки на велосипедах, поплавать или поиграть в игры.

Человек может худеть даже во сне, по словам ученых. Поэтому, если спать более семи часов и соблюдать режим, то это сработает.

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Летом организм как никогда нуждается в воде, так как он теряет водные запасы из-за жары и потоотделение. Чтобы восстановить водный баланс, необходимо принимать свою норму воды.

Не стоит пить много алкоголя. Лучше выбрать безалкогольные коктейли или воду со льдом.

Висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Бороться с ним помогает кофе. Действенность напитка проявляется через несколько часов после того, как его выпить.