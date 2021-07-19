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понедельник, 19 июля 2021 18:01

Эффект появляется в течение 3 ч.: что пить для сжигания жира

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Эффект появляется в течение 3 ч.: что пить для сжигания жира
Кофе ускоряет метаболизм и окисления жиров в течение трех часов после ее употребления. Фото: pixabay

Висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Бороться с ним помогает кофе, пишет Express.

Действенность напитка проявляется через несколько часов после того, как его выпить.

Такой жир преимущественно близок к печени, поджелудочной железе, кишечнику и сердцу, поэтому может ухудшать их работу.

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Кофе ускоряет метаболизм и окисления жиров в течение трех часов после его употребления, по словам ученых. Участники их эксперимента три месяца пили кофе, а другие напиток с плацебо. Группа, что пила кофе, в большинстве потеряла объем висцерального жира на талии. Эти выводы также подтверждают и другие исследования.

Об опасности кофе часто предупреждают специалисты. Но ошибочно считать, что кофе категорически нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердцем. По словам экспертов, у людей, которые пьют кофе в умеренных количествах, более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии.

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