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пятница, 07 мая 2021 09:34

Как ухаживать за кожей весной

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Как ухаживать за кожей весной

В весеннее время кожа нуждается в особом уходе, так как лишается значительного количества витаминов. После зимы, когда эпидермис поддается воздействию холода и мороза, растрескивается и обветривается, необходимо насыщать его натуральными маслами и увлажняющими кремами с сайта eZebra, который доставляет товар по всей Украине.

Принципы ухода за кожей весной

Для ухода используют как домашние средства, так и профессиональную косметику для увлажнения.

Лучшие питательные компоненты:

• Экстракт огурца

• Натуральное оливковое масло

• Масло виноградных косточек

• Экстракты растительных трав

Эти компоненты находятся в составе лечебной косметики, которые предлагает интернет-магазин eZebra, предназначенной для увлажнения. Весной не столь агрессивные солнечные лучи как летом, но способны вызывать появление пигментных пятен, веснушек, высушивать кожу, подвергая ее фотостарению. Поэтому в основе уходовой косметики, которая используется весной, должны быть кремы с ультрафиолетовыми фильтрами.

Как ухаживать за кожей под глазами весной

Не стоит забывать о защите тонкого эпидермиса под глазами. Это чувствительная зона, которая нуждается в особом уходе. В составе крема под глаза не должно быть агрессивных компонентов, стеаринов, спирта. Эти вещества лишают влаги, которая так необходима в зоне нижнего и верхнего века. Эпидермис под глазами стареет быстрее всего, покрывается морщинами.

Стоит быть внимательными женщинам с мелкоморщинистым типом старения, у которых раньше всех возникают гусиные лапки, кисетные морщины вокруг губ. Такие женщины должны отдавать предпочтения жирным кремам, которые могут оставлять на поверхности блеск. Не стоит переживать, жирный блеск устраняется салфетками. Если кожа очень сухая, даже столь жирные средства впитываются довольно быстро.

Для удаления макияжа весной, лучше использовать не лосьоны и тоники, которые содержат спирт, а молочко, сливки, с текстурой эмульсии. Хорошо себя зарекомендовала мицеллярная вода, которая содержит значительное количество питательных экстрактов и масел, насыщающих кожу витаминами и минералами. Обязательно стоит использовать средства, содержащие ретинол, и токоферол. Они повышают эластичность кожи, улучшают ее структуру, препятствуют старению.

Косметика для весеннего ухода eZebra

Хорошо себя зарекомендовала натуральная косметика Ориента, которая состоит исключительно из природных ингредиентов. Увлажнит кожу восстанавливающий бустер для лица с фиолетовым рисом. В качестве очищающего средства можно использовать молочко Nivea, с витамином Е и экстрактом лотоса. Для увлажнения рекомендована мицеллярная вода Лореаль с гиалуроновыми микрокапсулами. Продукцию для весеннего ухода предлагает интернет-магазин eZebra, в котором можно найти средства для увлажнения и питания чувствительной кожи.

Выбирать косметику необходимо опираясь на тип кожи, ее склонность к высыханию, появлению жирных пятен. Для питания и увлажнения целесообразно использовать масло против морщин. Оно хорошо работает на сухой коже, не оставляя жирного блеска. Не стоит забывать о масках. Самые доступные — тканевые маски, пропитанные лечебными сыворотками.

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Дата
07
мая

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