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среда, 10 марта 2021 17:14

Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений

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Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Для тонкой талии рекомендуют выполнять ежедневно 5 действенных упражнений. ФОТО: Instagram.com

Тонкая талия - мечта каждой женщины. Но, чтобы получить желаемый результат, надо серьезно поработать. Однако далеко не все девушки готовы взяться за дело серьезно. Хотя, чтобы достичь цели и "вытесать" идеальную талию, стоит делать 5 простых упражнений каждый день.

Упражнение с обручем - один из самых простых методов, чтобы избавиться от жира на боках. Начинайте крутить обруч с 5 мин. в день и постепенно увеличивайте время до 15 мин.

Боковая планка - это упражнение лучший помощник, если вы хотите забрать бока. Заметного результата обязательно добьетесь, если будете выполнять правильно это упражнение.

Полумостик - более легкое упражнение, чем мостик, но не менее полезное для фигуры. Задерживайтесь в этом положении примерно на 30 с. и повторяйте 7 раз. Во время выполнения упражнения будьте внимательны к своим ощущениям: если чувствуете резкую боль, сделайте паузу и попробуйте понять, что делаете не так.

Упражнения с фитболом есть не менее действенными. Для этого упражнения необходимо лечь на фитбол правым боком. Правую руку поставьте на пол, ноги прямые, опирайтесь на внешнюю сторону правой ступни. Левую ногу поднимайте вверх, возвращая ее в исходное положение. Сделайте по 6-15 поворотов для каждой стороны. В данном упражнении задействованы косые мышцы живота и бедер.

Скручивания в планке - также эффективное упражнение для тонкой талии. Встаньте в обычную планку и выполняй повороты направо и налево, стараясь при этом практически коснуться бедром пола.

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Немецкие исследователи во время эксперимента ввели гормон, который способен подавлять аппетит и помочь бороться с ожирением.

Эксперты проверили его действие на животных и людей.

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