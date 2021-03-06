Назвали гормон, который помогает похудеть

Гормон, который подавляет аппетит, помогает похудеть. Фото: pixabay

Немецкие исследователи во время эксперимента ввели гормон, который способен подавлять аппетит и помочь бороться с ожирением.

Эксперты проверили его действие на животных и людей, пишет change.ua

Сначала они вводили мышам и обезьянам гормон, с помощью которого можно подавить чувство голода. В результате у животных уменьшился вес и аппетит. Тогда специалисты решили проверить новую теорию на людях.

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Исследователи для эксперимента взяли добровольцев с ожирением, избыточным и нормальным весом. Во всех измерили показатель гормона до еды и после. Таким образом, пришли к выводу, что у людей с нормальной массой тела количество гормона сытости после еды повысилась, а у всех остальных - снизилась, поэтому гормон помогает бороться с ожирением.

Часто человек в течение дня может чувствовать усталость и быть сонним, а вечером не может заснуть. Еще присутствуют постоянные стрессы, ктото забывает поесть и просто перекусывает, затем наедаясь вечером. Такое поведение и является причиной того, что потом сложно заснуть. Желудок шокирован таким количеством пищи, которая не дает ему расслабиться. Вместе с этим присутствует еще и постоянное чувство тревоги. Несмотря на это, можно сделать вывод, что организму не хватает важного гормона - серотонина, который еще называют гормоном счастья.