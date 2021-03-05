Из-за нехватки какого гормона возникает бессонница

Отсутствие гормона счастья вызывает бессонницу. Фото: pixabay

Часто человек в течение дня может чувствовать усталость и быть сонним, а вечером не может заснуть.

Еще присутствуют постоянные стрессы, ктото забывает поесть и просто перекусывает, затем наедаясь вечером, пишет "Наша мама".

Такое поведение и является причиной того, что потом сложно заснуть. Желудок шокирован таким количеством пищи, которая не дает ему расслабиться. Вместе с этим присутствует еще и постоянное чувство тревоги. Несмотря на это, можно сделать вывод, что организму не хватает важного гормона - серотонина, который еще называют гормоном счастья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие полезные привычки помогут лучше спать

За его выработку отвечает аминокислота триптофан, которая еще и вырабатывает меланин или гормон покоя. При ее недостатке нет ни счастья, ни покоя.

Чтобы восполнить дефицит триптофана, нужно каждый день начинать с каш и фруктов. А в течение дня баловать себя орехами и семенами подсолнечника. В обед следует съесть овощной салат, приправленный оливковым маслом, и не отказывать себе в жирных сортах рыбы - лосось, форель и сардины. Больше всего триптофана содержится в тунце.

При этом не обязательно постоянно сидеть на рыбе, но устраивать себе рыбный день раз в неделю, как когда-то в советских столовых, очень полезно. Вообще есть 4 важных гормоны: адреналин, холин, серотонин, тироксин.

Небольшое отсутствие этого гормона не слишком заметно для организма. Но стоит возникнуть стрессовой ситуации, как нехватка дает о себе знать.

Иногда днем ​​бывает много дел и люди не успевают высыпаться. Это может привести к плохому виду кожи и ощущения в целом. Чтобы предотвратить это, стоит искать места и возможности для дополнительного сна. Одним из таких мест является гамак. Но, на практике он может показаться не очень удобним. Также для него должна быть хорошая погода.