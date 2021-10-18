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понедельник, 18 октября 2021 17:40

Как сделать отечность минимальной: Мишель Андраде поделилась лайфхаками для перелета
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Исполнительница Мишель Андраде дала советы, как летать комфортно. Звезда призналась, что в начале частых перелетов чувствовала отечность.

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале" поделилась своими лайфхаками.

"Чтобы отечность была минимальной, я сразу же снимаю обувь, когда сажусь в самолет, чтобы ножкам было легко дышать и свободнее себя чувствовать. Также надеваю объемную и удобную одежду. Для меня это, наверное, самое важное. А еще чаще меняю позу. И массирую ноги, это не только полезно, но и приятно", - рассказала певица.

Она снимает отеки подручными средствами.

"После перелетов всегда растягиваюсь, беру с собой мячики, катаюсь на них, разминаю пяти, ноги, спину и после этого принимаю контрастный душ. В конце недолго поливаю ноги холодной водой, после этого делаю массаж ног и закидываю их наверх, чтобы кровь отлила. Помогает на 1000%", - отметила Андраде.

Певица Мишель Андраде поделилась лайфхаками для комфортного перелета
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Певица Мишель Андраде поделилась лайфхаками для комфортного перелета
Певица Мишель Андраде поделилась лайфхаками для комфортного перелета
Певица Мишель Андраде поделилась лайфхаками для комфортного перелета
Певица Мишель Андраде поделилась лайфхаками для комфортного перелета

Исполнительница отметила, что во время полета наше тело теряет много жидкости, поэтому не стоит забывать о воде.

"Первые признаки, с которыми я столкнулась: головная боль, тошнота, усталость. Поэтому каждый раз, когда есть возможность, пейте воду. Я еще пользуюсь термальной водой - она ​​и освежает, и увлажняет. Еще перед полетом всегда увлажняю кожу кремами", - сказала она.

Также нужно заботиться о сне и массировать лицо.

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"Мне очень нравится пользоваться массажером для лица - у меня роликовый кварцевый. Особенно после перелетов и нехватки сна - улучшает кровообращение и уменьшает отечность. Им надо пользоваться на чистую кожу, в идеале - после нанесения сыворотки. А во время ночных длительных перелетов бывает сложно заснуть. Для таких случаев я беру с собой эфирное масло лаванды. Оно успокаивает, помогает значительное легче заснуть или просто переключиться", - добавила певица.

Певица из Боливии 24-летняя Мишель Андраде впервые снялась для мужского глянца Playboy ua. На кадрах знаменитость позировала в розовом парике, кожаных брюках и куртке. На некоторых фото Андраде полностью обнажила грудь.

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