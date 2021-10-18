Как сделать отечность минимальной: Мишель Андраде поделилась лайфхаками для перелета

Исполнительница Мишель Андраде дала советы, как летать комфортно. Звезда призналась, что в начале частых перелетов чувствовала отечность.

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале" поделилась своими лайфхаками.

"Чтобы отечность была минимальной, я сразу же снимаю обувь, когда сажусь в самолет, чтобы ножкам было легко дышать и свободнее себя чувствовать. Также надеваю объемную и удобную одежду. Для меня это, наверное, самое важное. А еще чаще меняю позу. И массирую ноги, это не только полезно, но и приятно", - рассказала певица.

Она снимает отеки подручными средствами.

"После перелетов всегда растягиваюсь, беру с собой мячики, катаюсь на них, разминаю пяти, ноги, спину и после этого принимаю контрастный душ. В конце недолго поливаю ноги холодной водой, после этого делаю массаж ног и закидываю их наверх, чтобы кровь отлила. Помогает на 1000%", - отметила Андраде.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Исполнительница отметила, что во время полета наше тело теряет много жидкости, поэтому не стоит забывать о воде.

"Первые признаки, с которыми я столкнулась: головная боль, тошнота, усталость. Поэтому каждый раз, когда есть возможность, пейте воду. Я еще пользуюсь термальной водой - она ​​и освежает, и увлажняет. Еще перед полетом всегда увлажняю кожу кремами", - сказала она.

Также нужно заботиться о сне и массировать лицо.

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"Мне очень нравится пользоваться массажером для лица - у меня роликовый кварцевый. Особенно после перелетов и нехватки сна - улучшает кровообращение и уменьшает отечность. Им надо пользоваться на чистую кожу, в идеале - после нанесения сыворотки. А во время ночных длительных перелетов бывает сложно заснуть. Для таких случаев я беру с собой эфирное масло лаванды. Оно успокаивает, помогает значительное легче заснуть или просто переключиться", - добавила певица.

Певица из Боливии 24-летняя Мишель Андраде впервые снялась для мужского глянца Playboy ua. На кадрах знаменитость позировала в розовом парике, кожаных брюках и куртке. На некоторых фото Андраде полностью обнажила грудь.