Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy

Певица из Боливии 24-летняя Мишель Андраде впервые снялась для мужского глянца Playboy ua.

Снимки в откровенных позах звезда опубликовала в Instagram.

На кадрах знаменитость позировала в розовом парике, кожаных брюках и куртке. На некоторых фото Андраде полностью обнажила грудь.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию", - подписала эффектные фото Мишель.

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Мнение подписчиков по поводу нового образа Андраде разделилось.

"Я от вас такого не ожидала. Думала, что вы порядочная девушка", "наконец начала раздеваться, долго ждали", "невероятные фото", "стыдно смотреть", "это настоящий пожар", "ты богиня".

Фото: @mishvirmish

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде поразила подписчиков откровенными фото. Публикует фотографии в Instagram.