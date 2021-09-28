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вторник, 28 сентября 2021 16:48

Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
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Певица из Боливии 24-летняя Мишель Андраде впервые снялась для мужского глянца Playboy ua.

Снимки в откровенных позах звезда опубликовала в Instagram.

На кадрах знаменитость позировала в розовом парике, кожаных брюках и куртке. На некоторых фото Андраде полностью обнажила грудь.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию", - подписала эффектные фото Мишель.

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Мнение подписчиков по поводу нового образа Андраде разделилось.

"Я от вас такого не ожидала. Думала, что вы порядочная девушка", "наконец начала раздеваться, долго ждали", "невероятные фото", "стыдно смотреть", "это настоящий пожар", "ты богиня".

Мишель Андраде снялась для украинского Playboy.
Фото: @mishvirmish
Мишель Андраде снялась для украинского Playboy.
Мишель Андраде снялась для украинского Playboy.
Мишель Андраде снялась для украинского Playboy.
Мишель Андраде снялась для украинского Playboy.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде поразила подписчиков откровенными фото. Публикует фотографии в Instagram.

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