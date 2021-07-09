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Как сделать кожу лица светлее

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Как сделать кожу лица светлее
Витамин C в составе маски для лица с лимоном эффективно освещает кожу и работает как антиоксидант. Фото: pixabay

Лимонная маска поможет коже сиять, быть менее жирной и более светлее на вид.

Ее можно приготовить дома, убедившись сначала, что нет аллергии, пишет Elle.

Преимущество сока лимона в том, что обладает антибактериальным эффектом. Продукт замедляет выработку себума и хорошо очищает кожу от ороговевших клеток благодаря содержанию в своем составе фруктовой кислоты.

Витамин C в составе маски для лица с лимоном эффективно освещает кожу и работает как антиоксидант. Таким образом борется со свободными радикалами и старением клеток.

Для маски нужно иметь: одну столовую ложку меда, греческого йогурта и сок половины лимона.

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Сначала следует выжать сок из половины лимона, перемешать его с медом и греческим йогуртом. Смесь нанести на лицо и подержать 10 минут, тогда смыть водой, промокнуть кожу бумажным полотенцем и нанести тоник.

Лимон может стать хорошим вариантом продукта для похудения. Этот фрукт имеет очень много витаминов С и В. Также содержит много аскорбиновой кислоты, цинка, меди и эфирных масел. Благодаря лимону обмен веществ нормализуется и метаболизм ускоряется. Этот процесс расщепляет жиры, выводит токсины из организма, повышает иммунитет, а голод становится менее ощутимым.

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Дата
12
июля

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