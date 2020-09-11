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Как перестать грызть ногти

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Как перестать грызть ногти
Частое обгрызание ногтей возникает на базе определенных психологических черт. Фото: pixabay

Онихофагия - так по-научному называют привычку кусать ногти.

В некоторых случаях привычка кусать ногти может навредить не только красоте рук, но и здоровью, пишут 24 Новини.

Тяга к кусанию ногтей начинается в детстве, увеличивается в подростковом возрасте из-за трудностей переходного возраста. И обычно уменьшается с возрастом, но не все люди "перерастают" эту привычку. Они продолжают грызть ногти и во взрослом возрасте. О онихофагии подробнее рассказала педиатр Мария Шпита.

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Частое обгрызание ногтей возникает на базе определенных психологических черт.

Психологическими, например, есть тревожность. Таким образом человек снимает эмоциональное напряжение. Чувство вины - определенная форма самонаказания, действие сопровождается нанесением вреда самому себе. Особенности воспитания - завышенные требования взрослых, упреки и замечания, отрицательная оценка поведения и внешности ребенка.

Неблагополучная семейная обстановка. Проблемы социального взаимодействия. Если ребенку тяжело создать хорошие отношения со сверстниками, учителями или стремление получить признание запускает навязчивые действия.

Также приобретенные причины этой привычки. Например, копирование привычки других членов семьи. То есть, если ребенок видит, как кто-то грызет ногти, то может копировать его поведение.

Генетическая предрасположенность является в семьях, где один из родителей страдает привычкой грызть ногти, дети также могут их обкусывать.

Исследования показывают, что у детей кусание ногтей чаще всего встречается при возбуждении гиперактивности и дефицита внимания (75% случаев), а также при других психиатрических расстройствах: оппозиционное расстройство (36%) и тревожность (21%). Онихофагия еще часто встречается среди детей и подростков с обсессивно-компульсивным расстройством. Исследования также показывают, что привычка кусать ногти среди взрослых мужчин может быть связана с нарушением питания.

Какие могут быть последствия кусания ногтей: укорочение ногтей (путем постоянного отслойка дистального ногтя от его ложа) бактериальных инфекций (остеомиелита фаланг и т.п.); герпетического повреждения (инфицирование через слюну) грибковых инфекций; проблемы с зубами (неправильный прикус, трещины на ножах) воспаление десен; заболевания ЖКТ (энтерит, гельминтозы и другие инфекции) возможные проблемы с желудком.

Чтобы перестать грызть ногти, есть различные народные методы путем нанесения горчицы или других горьких продуктов обычно малоэффективны. Если хотите попробовать дешевое и широкодоступной лечения - можно нанести прозрачный лак на ногти, отчего горечь присутствует достаточно длительное время.

Барьерный метод (перчатки, носки и специальные приборы) защищают руки и действуют, как напоминание; психотерапия, основанная на уменьшении или устранении эмоциональных факторов данной проблемы. Медикаментозная терапия, которая необходима при тяжелых состояниях, и только по назначению врача. Профилактические действия базируются на обучении ребенка принимать свои любые эмоциональные состояния без подавления и критики.

Если ногти внезапно начали ломаться, это может означать, что возникли проблемы со здоровьем. Плохое состояние ногтей - это один из симптомов того, что организму может не хватать витаминов или микроэлементов. Когда есть уверенность в своем здоровье, но ногтевая пластина в плохом состоянии, ее можно восстановить несколькими способами.

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