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вторник, 11 мая 2021 18:01

Как хранить и готовить яйца, чтобы были полезны для организма

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Как хранить и готовить яйца, чтобы были полезны для организма
Одна из ошибок - неправильное хранение яиц. Фото: pexels

Существует много вариантов приготовления яиц. Если это сделать неправильно, то они не будут вкусными и полезными.

Есть как минимум четыре ошибки, которые делают чаще всего, пишет Medikforum.

Одна из ошибок – неправильное хранение яиц. Лучше всего хранить купленные яйца в картонных коробках, чтобы они не впитывали запахи через скорлупу. Яйца надо положить подальше от продуктов с сильным запахом, например, морепродуктов. При этом выбирать нужно основную часть холодильника, так как температура на дверце слишком высока для хранения яиц.

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Также во время приготовления надо следить за температурой, она не должна быть слишком высока. Огонь следует сделать средний или низкий. Сковороду с антипригарным покрытием разогреть, добавить небольшой кусок сливочного масла. Вылить яйца, когда оно полностью растопится. И сразу их перемешивать резиновым шпателем.

Еще одно правило - приправы добавлять в конце. Если это сделать вначале, то яйца превратятся в жидкую кашу. Поэтому рекомендуют добавлять приправы перед подачей. Немного соли и свежемолотого перца придадут блюду нужный вкус.

Разбивать яйца сразу в сковородку также не стоит. Ведь тогда пропускается ключевой этап - взбивания яиц. Этот процесс помогает насыщать массу воздухом, дает нежный результат.

Одним из самых популярных способов избавиться от лишних килограммов является диета. Часто способы питания находят в интернете. По словам диетологов, концепция негативной калорийности не работает так же, как и изменение в системе питания. Интерес низкокалорийными диетами приносит больше вреда, чем пользы. Популярные диеты часто являются ложными, так как легкий способ похудения не гарантирует быстрого результата в реальности.

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