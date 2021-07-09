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пятница, 09 июля 2021 12:54

Как бороться со стрессом: семь нестандартных способов

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Как бороться со стрессом: семь нестандартных способов
Терапия от тревоги и депрессии - прогулка в парке. Фото: pixabay

Человек может получить стресс из-за слишком активного образа жизни, когда не успевает выполнить все запланированное.

Напряжение можно уменьшить благодаря некоторым приемам, пишет The Huffington Post.

Один из способов - понюхать кофе. Аромат кофейных зерен может помочь справиться со стрессом, так как имеет специальные антиоксиданты.

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Авокадо - это также хороший антистресс. Содержит мононасыщенные жиры, которые помогают снизить давление. Имеет большее количество калия, чем банан.

Зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая может влиять на психическое состояние человека при стрессе, согласно исследованию.

Активная дорога на работу также является способом преодолевать стресс. Если идти пешком или ехать на велосипеде, то за день стресс ощущаться меньше. Чем больше движения - тем меньше напряжения.

Занятия йогой помогут расслабиться. Практик много, поэтому можно легко подобрать любой вид под свои предпочтения. Например, йога смеха может уменьшить вариабельность сердечного ритма.

Терапия от тревоги и депрессии - прогулка в парке. После нее выполнять рутинные задачи будет более эффективно.

Шоколад также поможет в борьбе со стрессом. Какао повышает уровень закиси азота в организме, а это способствует снижению давления. В общем сладкая пища снижает уровень гормона стресса кортизола и может укрепить сердце.

Желание съесть из-за стресса кусок сладкой пищи - это желание заполнить какую-то психоэмоциональную пустоту. Поэтому сначала надо найти ее причину. Во время стресса важно найти себе приятные занятия и ими успокаиваться. Быстрее восстановить силы поможет правильный режим сна.

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Дата
09
июля

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