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среда, 14 апреля 2021 15:01

Горячий душ и телефон подальше - советы для налаживания сна

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Горячий душ и телефон подальше - советы для налаживания сна
За 30 мин до сна врач советует принять горячий душ или ванну. Фото: pixabay

Одной из главных основ крепкого здоровья и хорошего внешнего вида является качественный сон.

Поэтому, если у вас бессонница - есть методы, как начать спать нормально снова. О них рассказал врач-невролог Крис Винтер из США, передает ABC Radio.

Специалист говорит, что людям трудно определить причины своей усталости, так как нередко именно отсутствие ночного отдыха является одним из ключевых факторов.

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Сон улучшится, если уменьшить количество света. Вечером нужно отказываться от чрезмерного освещения, чтобы подготовить организм ко сну.

Надо следить за тем, какие продукты вы употребляете на ужин. Пища с высоким содержанием мелатонина и триптофана способствует сну, а это: орехи, молочные продукты, рис, тунец, вишня и другие.

За 30 мин. до сна врач советует принять горячий душ или ванну. Для чтения надо выбрать бумажную книгу, а не электронную.

Еще одно важное правило - сон без телефона. Гаджеты должны быть за пределами спальни.

Эксперты утверждают, что депрессия и бессонница на уровне клеток мозга имеют прямую связь. В исследовании этой гипотезы приняли участие 10 тыс. человек, которые имели депрессию. Специалисты обнаружили, что у них есть тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, что принимает активное участие в создании эмоционального фона.

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