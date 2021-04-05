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понедельник, 05 апреля 2021 18:00

Горячий чай может вызвать рак пищевода

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Горячий чай может вызвать рак пищевода
Если запивать горячий чай холодной водой, то в пищеводе могут возникнуть язвы и острый гастрит. Фото: pixabay

Ученые из Турции предупреждают об опасности горячего чая.

Они наблюдали за 50 тыс. человек, которые любят пить его горячим в разных странах, пишет газета Pledge Times.

По словам специалиста гастроэнтерологии Ведата Герала, регулярное употребление напитка, температура которого выше 65°C повышает риск развития рака пищевода.

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Если запивать горячий чай холодной водой, то в пищеводе могут возникнуть язвы и острый гастрит. Впрочем, в основном к развитию рака пищевода приводит генетическая предрасположенность. В то же время, горячий чай может стать двигателем для того, чтобы она перешла в активную стадию. Провоцирующими факторами также являются курение и употребление алкоголя.

Специалисты из Американского онкологического общества также подтвердили, что ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60°C чая в день.

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира. Ученые с кафедры физиологии Гранадского университета имели целью узнать, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировки.

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