Гороховая маска подходит любому типу кожи

В бобах много аминокислот, витаминов и микроэлементов. Фото: pixabay

Гороховая маска для лица в домашних условиях имеет лечебно-косметические свойства через богатый химический состав.

Ее уникальность в том, что подойдет для любого типа кожи и будет действовать именно так, как необходимо каждому из них, сообщили на странице "Народные рецепты красоты" в Instagram.

В бобах много аминокислот, витаминов и микроэлементов. На коже они становятся активными участниками обменных процессов на клеточном уровне, превращая их снаружи. Жирную кожу они будут подсушивать, сухую - увлажнять, нормальную - питать, проблемную - лечить, чувствительную - успокаивать.

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Для приготовления понадобится: 3 ст. л. горохового пюре, 1 ч. л. меда (в случае аллергии не добавлять), 0,5 ч. л. растительного масла.

Отварить горох до готового (мягкого) состояния, размять (взбить) до консистенции пюре, остудить. В готовое пюре добавить остальные компоненты (если кожа очень сухая, в маску можно добавить 1 ч. л. жирной сметаны). Маску нанести на лицо, зону под глазами, шею, зону декольте, выдержать 15 минут, смыть теплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый крем.

Применять 2 раза в неделю. Курс включает 15 процедур.

Ванна перед сном также является одной из положительных процедур для кожи. В воду можно добавить магниевое масло - бишофит, чтобы избавиться от прыщей и других кожных заболеваний. Хвойные ванны также способствуют хорошему сну.