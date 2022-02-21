Феерия красоты и цветов: показываем пять идей для весенней фотосессии

Через неделю весна, а это значит, что пора продумывать идеи для фотосессий. Атмосферные кадры будут сохранять цветущее настроение.

Gazeta.ua предлагает топ-5 самых эстетических идей для фото.

Фото с цветами всегда в трендах. Здесь можно разгуляться и сделать как нежный, романтичный, так и смелый, брутальный образы.

Фотографии на фоне водоемов, в частности рек, точно понравятся вам и подписчикам в социальных сетях. Для таких кадров следует создавать максимально легкий и воздушный образ. Не делайте яркий макияж для таких снимков, поскольку он будет тяготить весь аутфит.

Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Устройте фотосет на улице. Кадры на фоне витрин, старинной лестницы, однообразных стен, многоэтажек в стиле модерн позволят почувствовать себя моделью. Подбирайте для таких съемок яркие образы. К примеру, классический костюм яркого цвета и собранные волосы в высокий хвост. Или же выбирайте total look и распустите локоны.

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Если же вы хотите, чтобы ваши фото отличались от остальных, устройте фотосессию в поле. Фотографии в стиле "ню" или на белой простыне соберут много лайков.

Не бойтесь примерить новые и необычные вам образы. Такие фото смотрятся эффектно, нежно и элегантно.

И не забывайте о деталях. Сумки, объемные украшения - обязательный атрибут для фото.

Главным цветом 2022 года является теплый оттенок синего Very Peri. Но кроме него в тренды попали и другие цвета, часто появляющиеся на модных показах и у инфлюэнсеров. Среди них есть яркие жизнерадостные оттенки и более спокойные тона. Эксперты уверяют, что сезон весна-лето будет ярким.