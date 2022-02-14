Назвали трендовые цвета теплого сезона: среди них и любимый оттенок Пэрис Хилтон

Главным цветом 2022 года является теплый оттенок синего Very Peri. Но кроме него в тренды попали и другие цвета, часто появляющиеся на модных показах и у инфлюэнсеров. Среди них есть яркие жизнерадостные оттенки и более спокойные тона.

Эксперты уверяют, что сезон весна-лето будет ярким, пишет Ellе.

Одним из самых трендовых цветов теплого сезона стал оранжевый. Если в прошлом году оранжевый встречался разве что на платьях, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Оранжевое теперь все: тренчи, жакеты, топы, брюки, мини-юбки и пальто.

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Фото: Pinterest

В моду возвращается любимый цвет Пэрис Хилтон. Розовые топы, жакеты и даже розовые брюки с заниженной талией - неоспоримый хит сезона.

Теперь не следует бояться одевать вещи белого цвета. Он придаст элегантности и стилю любому образу.

Если вы не рискуете одеваться слишком ярко, дизайнеры настоятельно рекомендуют обратить внимание на желтый цвет. Нежно-желтый цвет кажется интеллигентным и сдержанным и одновременно точно попадает в тренд, как и его более радикальные соседи по палитре.

Спокойный ментоловый цвет удачнее всего подойдет с другим не менее трендовым оранжевым и белым.

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